Calciomercato Milan, a gennaio un nuovo attaccante? Tare pronto a prendere quel bomber - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Zirkzee ai margini dello United, possibile occasione per gennaio

Il calciomercato Milan potrebbe presto riaccendersi con un nome già noto ai tifosi di Serie A: Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, ex Bologna e ora al Manchester United, sta vivendo un momento complicato in Inghilterra. Acquistato dai Red Devils per oltre 40 milioni di euro soltanto un anno fa, Zirkzee è finito ai margini delle scelte tecniche di Ruben Amorim, diventando di fatto la quinta opzione offensiva del club.

Con meno di 90 minuti giocati in quattro presenze stagionali, il classe 2001 sta riflettendo seriamente sul proprio futuro. La mancanza di spazio e continuità rischia infatti di compromettere anche le sue ambizioni in Nazionale olandese, dove l’obiettivo dichiarato resta la convocazione ai Mondiali 2026. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Zirkzee avrebbe già manifestato l’intenzione di lasciare Old Trafford a gennaio, alla ricerca di una squadra che gli garantisca un ruolo da protagonista.

Zirkzee e il possibile ritorno in Serie A: il Milan resta alla finestra

Nel panorama italiano, il Milan rappresenta una delle poche destinazioni realistiche per l’attaccante olandese. L’interesse dei rossoneri, però, dipenderà dalle valutazioni che la dirigenza farà nelle prossime settimane.

Il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare stanno monitorando con attenzione la crescita di Santiago Gimenez, che sembra in procinto di imporsi come centravanti titolare. Se il messicano dovesse garantire continuità e gol, l’arrivo di Zirkzee potrebbe non essere una priorità.

Tuttavia, nel calciomercato Milan, le strategie sono sempre flessibili. La società rossonera sta lavorando per costruire una rosa giovane ma competitiva, bilanciando esperienza e prospettiva. L’inserimento di profili come Luka Modrić e Adrien Rabiot ha già alzato il livello di personalità nello spogliatoio, ma resta l’esigenza di un attaccante moderno, tecnico e capace di dialogare con Rafael Leão nel tridente offensivo. Zirkzee, in questo senso, rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche e visione di gioco.

Prestito o cessione: le mosse dello United

Il Manchester United, consapevole del rischio di deprezzare il proprio investimento, è disposto a valutare una cessione in prestito con diritto di riscatto già nella finestra invernale. Questo scenario potrebbe favorire il Milan, che in passato ha dimostrato di saper valorizzare giovani attaccanti in cerca di rilancio.

In vista del prossimo calciomercato Milan, dunque, Zirkzee torna prepotentemente nel radar: un’occasione interessante, a patto che la società rossonera decida di aprire un nuovo ciclo offensivo già a gennaio.