Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha individuato un nuovo grande obiettivo rossonero. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Milan, Mateta nuovo obiettivo per i rossoneri. Ecco il prezzo dell’affare per il Diavolo

Il Calciomercato Milan si anima con un possibile colpo in attacco che potrebbe cambiare le prospettive offensive del club rossonero. Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, è tornato sotto i riflettori dopo la sua convocazione agli ultimi Giochi Olimpici con la Nazionale francese Under 23. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il giocatore ha ambizioni importanti: vuole entrare nella nazionale maggiore e punta alla convocazione per la Coppa del Mondo 2026. Per raggiungere questo obiettivo, Mateta ha deciso di lasciare il Crystal Palace e cercare una nuova sfida che gli consenta di compiere un salto di qualità.

In questo contesto, il Milan si sarebbe fatto avanti nelle ultime settimane, avviando i primi contatti con il club inglese per discutere dell’ingaggio dell’attaccante. Il club rossonero è alla ricerca di un centravanti di livello per rinforzare l’attacco, soprattutto dopo le voci insistenti su Dusan Vlahovic. La possibilità di lavorare sotto la guida di Massimiliano Allegri rappresenta un incentivo importante per Mateta, che potrebbe trovare nel Milan la rampa di lancio ideale per la sua carriera internazionale.

Tuttavia, la trattativa si sta rivelando complicata soprattutto sul piano economico. Il Crystal Palace avrebbe fissato un prezzo superiore ai 30 milioni di euro, una cifra che il Milan giudica troppo alta, soprattutto considerando l’assenza del club dalle competizioni europee nella prossima stagione. Il budget a disposizione per il mercato, infatti, non è illimitato e il club deve valutare con attenzione ogni spesa.

Nel caso in cui l’operazione Mateta non dovesse andare in porto, il Calciomercato Milan prevede un piano B rappresentato proprio da Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scadrà tra un anno. La Juventus potrebbe essere disposta a cederlo per non perderlo a parametro zero, un’occasione che il Milan segue da vicino. In alternativa, resta vivo anche il nome di Breel Embolo, attaccante del Monaco valutato circa 15 milioni di euro, un’opzione più economica ma comunque valida per rinforzare il reparto offensivo.

In sintesi, il Calciomercato Milan è in fermento per trovare la soluzione migliore in attacco, con Mateta che rappresenta una pista concreta ma non facile da percorrere, mentre Vlahovic ed Embolo restano nomi di spicco nel taccuino rossonero.