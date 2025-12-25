Calciomercato Milan, aria di rivoluzione in casa rossonera! La situazione non lascia dubbi - Calcio News 24

Calciomercato Milan, aria di rivoluzione e ovviamente tantissimi cambiamenti durante l’inverno

Il Calciomercato Milan potrebbe riservare sorprese già nelle prossime settimane. In casa rossonera, infatti, sono in corso profonde riflessioni sul futuro di Christopher Nkunku, arrivato in estate con grandi aspettative ma finora incapace di incidere come previsto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza starebbe valutando seriamente la possibilità di una cessione, qualora si presentassero le giuste condizioni economiche.

L’investimento effettuato dal Milan per l’attaccante francese è stato tra i più importanti delle ultime stagioni. Il club ha versato al Chelsea circa 37 milioni di euro più bonus, assicurandosi un profilo considerato di livello internazionale. A questo si aggiunge un ingaggio netto da circa 5 milioni di euro a stagione, che colloca Nkunku tra i giocatori più pagati della rosa allenata da Massimiliano Allegri. Numeri importanti che, però, non sono stati accompagnati da prestazioni altrettanto convincenti.

Nel contesto del Calciomercato Milan, il rendimento del giocatore è ora al centro delle valutazioni societarie. Problemi fisici, discontinuità e un adattamento tattico non semplice hanno limitato il suo impatto, portandolo spesso a partire dalla panchina. La società non ha messo ufficialmente Nkunku sul mercato, ma non intende nemmeno chiudere la porta a una possibile cessione.

La strategia è chiara: il Milan ascolterà eventuali offerte solo se permetteranno di evitare una minusvalenza a bilancio. Una partenza del francese libererebbe spazio salariale e risorse economiche utili per nuove operazioni in entrata, aumentando il margine di manovra del direttore sportivo Igli Tare. Sullo sfondo resta anche la pianificazione a lungo termine del Calciomercato Milan, con l’obiettivo di costruire una rosa sempre più competitiva e sostenibile, senza escludere grandi colpi futuri.

