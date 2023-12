Calciomercato Milan, una cosa frena la trattativa per Guirassy

Calciomercato Milan, tra i profili seguiti c’è quello di Guirassy. In tal senso c’è un ostacolo che può frenare la trattativa

Il Milan si muove. Tra i nomi accostati al calciomercato rossonero c’è quello di Guirassy. In tal senso il club sta valutando di pagare la clausola rescissoria

tuttavia come riportato da Calciomercato.com l’incognita è rappresentata dalla Coppa d’Africa. Guirassy è qualificato con la sua Guinea, scelta dopo diverse annate con la maglia delle nazionali giovanili francesi, Under 16, 19 e 20, e giocherà nel Gruppo C, con Senegal, Camerun e Gambia, rischiando di perdere da due settimane al mese di gennaio