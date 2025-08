Calciomercato Milan, Vlahovic primo obiettivo per quanto riguarda la squadra rossonera - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Vlahovic primo obiettivo, si tratta con la Juventus. La situazione attuale

Il calciomercato Milan entra nel vivo con un nome che infiamma l’ambiente rossonero: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, attualmente alla Juventus, potrebbe diventare il protagonista di una delle trattative più calde dell’estate. Il suo futuro a Torino è sempre più incerto e il club bianconero è costretto a risolvere una situazione complicata: Vlahovic è ormai ai margini del progetto e la sua partenza sembra inevitabile.

Nei giorni scorsi, la dirigenza juventina ha provato a mettere pressione sul giocatore, lasciando intendere che, in assenza di offerte all’altezza, sarebbe potuto restare come riserva. Intanto però, la Juventus ha già coperto il ruolo acquistando Jonathan David e intensificando i contatti col PSG per Kolo Muani, segnale evidente che Vlahovic non rientra più nei piani futuri.

Sul fronte internazionale, le piste estere si sono rivelate poco concrete: Fenerbahce ha offerto 10 milioni l’anno per quattro stagioni, ma ha ricevuto un secco rifiuto. Il Barcellona osserva da lontano, aspettando eventuali ribassi, mentre l’Atletico Madrid è più interessato a Raspadori. Il serbo, da parte sua, ha fatto sapere di non essere attratto da destinazioni come Turchia o Arabia Saudita, e ha espresso dubbi anche sulla Premier League.

In questo scenario, il Calciomercato Milan rappresenta l’opzione preferita dal giocatore. Secondo fonti vicine all’entourage, i contatti con il club rossonero sono già avviati e positivi. Il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, è pronto a costruire un attacco di livello e Vlahovic è il profilo ideale.

La trattativa non è semplice: la Juventus vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio da 12 milioni l’anno (8 di base più 4 di bonus fedeltà), mentre il Milan vorrebbe offrire inizialmente una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni. Un intermediario ha già sondato le condizioni per avviare una prima proposta ufficiale, che potrebbe sbloccare l’intera operazione.

Parallelamente, il Milan tiene d’occhio anche Kolo Muani e Darwin Nunez, ma sembrano più mosse tattiche che vere alternative. La determinazione del giocatore a vestire il rossonero e la volontà della Juve di cedere fanno pensare che il Calciomercato Milan potrebbe presto registrare un colpo da novanta.