Calciomercato Milan, accordo con Xhaka! Si tratta con il club per il centrocampista svizzero! Settimana decisiva?

Il calciomercato Milan entra nel vivo con una trattativa che sta infiammando i tifosi rossoneri: si tratta di Granit Xhaka, centrocampista svizzero di caratura internazionale, individuato come rinforzo ideale per la mediana nella stagione 2025/2026. Secondo le ultime notizie riportate da Fabrizio Romano, il Milan avrebbe già trovato un accordo personale con il giocatore, un passo fondamentale che testimonia la volontà del club di alzare il livello della rosa.

L’intesa con Xhaka rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza rossonera, che punta a costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Il profilo del centrocampista ex Arsenal e attualmente in forza al Bayer Leverkusen si adatta perfettamente al progetto di gioco di Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento chiave per rafforzare il centrocampo con qualità, leadership e visione di gioco.

Il prossimo step riguarda ora l’accordo economico con il club tedesco. Il Milan è al lavoro per colmare la distanza tra domanda e offerta, cercando una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. I prossimi giorni saranno decisivi, con un weekend cruciale in vista per capire se la trattativa potrà concludersi positivamente.

Le tempistiche sono strette e il Milan vuole chiudere il prima possibile per evitare inserimenti di altri club. L’ottimismo filtra dagli ambienti rossoneri, consapevoli che l’arrivo di un giocatore del calibro di Granit Xhaka rappresenterebbe un grande colpo di mercato.

Con il calciomercato Milan 2025/2026 in pieno fermento, questa operazione si conferma tra le più attese. I tifosi sperano nel lieto fine per vedere presto il centrocampista svizzero con la maglia rossonera, pronto a dare un contributo decisivo nella corsa ai vertici della Serie A e nelle competizioni europee.