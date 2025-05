Calciomercato, l’ok della FIFA alla finestra pre-estiva: Real Madrid e Liverpool scatenate

Calciomercato, la FIFA apre una terza finestra per-estiva in vista del mondiale per Club: Real Madrid e Liverpool le più attive

La FIFA ha introdotto una terza finestra di mercato, detta pre-estiva, valida dal 1° al 10 giugno e accolta anche dalla FIGC. Come riportato da Tuttosport, questa novità – legata all’organizzazione del Mondiale per Club – sarà attiva per tutti i club di Serie A, non solo per Inter e Juve, le due italiane qualificate alla rassegna internazionale. Un’opportunità in più per intervenire sul mercato prima dell’estate vera e propria. La nuova finestra è facoltativa per le federazioni nazionali, ma ha già prodotto i suoi primi colpi pesanti in Europa, dove club come Real Madrid e Liverpool si sono mossi in anticipo per rinforzarsi e superare la concorrenza.

Florentino Perez ha reagito con decisione alla stagione disastrosa del Real Madrid – chiusa senza titoli e con l’addio di Ancelotti – assicurandosi due rinforzi chiave in difesa. Il primo è Trent Alexander-Arnold, svincolato dal Liverpool, che firmerà un contratto da oltre 10 milioni annui fino al 2030. Il secondo è Dean Huijsen, centrale olandese ex Juventus e Bournemouth, acquistato per 59,5 milioni di euro: cifra record per un difensore nella storia del club. Una ferita aperta per i bianconeri, che l’avevano ceduto un anno fa per appena 15 milioni più bonus. Intanto, il Liverpool si consola con l’arrivo di Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen per 35 milioni e punta forte su Milos Kerkez del Bournemouth, valutato 50 milioni: anche lui ex Milan, venduto nel 2022 per meno di tre milioni. Operazioni che, secondo Tuttosport, testimoniano come oggi più che mai il tempismo e la visione sul mercato possano fare la differenza tra rimpianti e successi.