Calciomercato Monza, in biancorosso arriva Carlos Augusto. Il terzino sinistro sarà in Italia nei prossimi giorni

Carlos Augusto sarà l’ennesimo colpo del Monza. Il giocatore del Corinthias arriverà in Italia nei prossimi giorni per legarsi al club brianzolo, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’agente ha anche svelato un retroscena di mercato: sull’esterno mancino, si legge, c’erano anche Roma, Torino e Genoa. Nei prossimi giorni il calciatore sarà in Italia per le visite mediche e per iniziare la sua avventura a Monza.