Calciomercato Monza, Keita Balde si offre per l’attacco dei biancorossi. Cosa filtra sulla trattativa?

Calciomercato Monza, Keita Balde si propone per giocare con i biancorossi e tentare la salvezza! I dettagli sulla situazione dell’attaccante

Dopo aver trascorso degli anni travagliati suddivisi tra Inter, Sampdoria, Cagliari, Inter ed altre esperienze all’estero, Keita Balde vorrebbe tornare nel Belpaese.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, l’ex centravanti potrebbe essere l’oggetto dei desideri del calciomercato Monza. Ecco la situazione.

«Dopo l’esperienza poco convincente in Turchia al Sivasspor, Keita Balde vorrebbe rilanciarsi in Italia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’attaccante sarebbe stato proposto anche al Monza, in questo momento in serie difficoltà realizzative e di risultati. Dopo la parentesi al Cagliari, Keita era passato allo Spartak Mosca in Russia, per poi finire in prestito all’Espanyol e dunque in Turchia al Sivasspor. Dal 1 gennaio 2025 è svincolato e alla ricerca di nuovi stimoli.