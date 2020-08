Calciomercato Monza: il club neopromosso in Serie B sogna in grande e vorrebbe acquistare Sebastian Giovinco

Il Monza vuole che il campionato di Serie B sia solo una fase transitiva per il grande traguardo fissato da Berlusconi e Galliani: la promozione in Serie A. Per questo motivo il club brianzolo sta pianificando un mercato da grande squadra.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio al Monza piace Sebastian Giovinco, sette gol e otto assist nell’ultima stagione con l’Al-Hilal. Il club lombardo ci crede ed è pronto a proporre una super offerta economica.