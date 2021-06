Palacio ancora in Italia: il Monza ci prova come post Balotelli

Chiusa l’avventura al Bologna per Rodrigo Palacio potrebbe prendere piede un’altra ipotesi italiana: ci prova il Monza

L’eterno Rodrigo Palacio vuole continuare a stupire. Chiusa l’avventura al Bologna, l’argentino potrebbe restare in Italia in una squadra che abbia le sue stesse ambizioni.

Tutti gli indizi sembrano portare a Monza, con Galliani e Berlusconi alla ricerca di un colpo per la categoria per rimpiazzare i partenti Balotelli e Boateng. Come riporta La Gazzetta dello Sportper ora il matrimonio tra Palacio e il Monza è soltanto una suggestione. Un chiacchiericcio di mercato.