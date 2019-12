Calciomercato Napoli: a fine stagione anche Koulibaly potrebbe partire

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: il senegalese è nel mirino delle big inglesi, soprattutto del Liverpool

Nonostante la tregua imposta dalla società ai giocatori, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione da attuare in estate. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il numero uno azzurro si sarebbe convinto alla rivoluzione come unico modo per ripartire forte e proseguire il percorso di crescita del suo Napoli.

Tra le cessioni preventivate per l’estate prossima c’è anche quella di Kalidou Koulibaly. Dopo aver rifiutato nella scorsa estate un’offerta da 100 milioni di euro dal Manchester United, difficilmente la scelta sarà la stessa qualora arrivi sulla scrivania della dirigenza azzurra. In prima fila per il senegalese c’è il Liverpool di Klopp.