Calciomercato Napoli: il club azzurro sta accelerando nelle ultime ore per Jeremie Boga per evitare aste milionarie

Secondo Sky Sport il Napoli starebbe accelerando per Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo è uno dei grandi obiettivi del mercato azzurro e in questi giorni vorrebbe dare una accelerata decisiva per chiudere l’affare.

L’obiettivo di Giuntoli è evitare aste milionarie viste le tante squadre interessate all’ex attaccante del Chelsea.