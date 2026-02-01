Calciomercato Napoli, operazione Alisson Santos ai dettagli: via allo scambio di documenti con lo Sporting

Calciomercato Napoli, al rush finale l’operazione per Alisson Santos: scambio di documenti in corso, le ultimissime

Il Napoli, dopo aver raggiunto un’intesa verbale con lo Sporting per Alisson Santos, è ormai pronto a formalizzare l’operazione. Il brasiliano classe 2002 è stato individuato come il rinforzo ideale per completare la rosa di Antonio Conte, soprattutto dopo le recenti uscite che hanno lasciato scoperti alcuni reparti.

La trattativa è arrivata alla fase finale, con lo scambio di documenti già in corso tra i due club. L’accordo prevede un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, cifra che porterebbe il totale dell’operazione a una ventina di milioni in caso di conferma definitiva del giocatore.

La dirigenza azzurra ha spinto con decisione per chiudere l’affare, convinta del potenziale di Alisson Santos. Il giovane talento si è messo in mostra anche in Champions League, segnando pochi giorni fa il gol che ha permesso allo Sporting di qualificarsi tra le prime otto al termine della League Phase. Un profilo dinamico, capace di incidere anche a gara in corso. La notizia è riportata da Di Marzio.

