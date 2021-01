Calciomercato Napoli, anche l’Athletic Bilbao su Llorente: sfida all’Udinese

Calciomercato Napoli: Fernando Llorente sarebbe finito nel mirino dell’Athletic Bilbao, sua ex squadra

Fernando Llorente, fino a qualche settimana fa, era uno dei sicuri partenti in casa Napoli. Le recenti defezioni di Osimhen e Mertens, però, hanno portato il club azzurro a fare un passo indietro e a temporeggiare su una possibile cessione che potrebbe comunque arrivare a fine mercato.

Sullo spagnolo c’è forte l’Udinese, che vorrebbe la punta per rinforzare l’attacco ma nelle ultime ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche l’Athletic Bilbao si sarebbe fatto avanti per riportare in biancorosso l’attaccante. Llorente è infatti diventato grande con la maglia del club basco che vorrebbe ora riportarlo a casa per un romantico ritorno.