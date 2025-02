Calciomercato Napoli, azzurri su un giocatore del Manchester United: possibile scambio con un attaccante azzurro

Calciomercato Napoli, gli azzurri sono interessati all’attaccante norvegese Rasmus Hojlund. Possibile intreccio con Osimhen

Non ha convinto molto Rasmus Hojlund con la maglia del Manchester United e per il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim il norvegese è tutt’altro che incedibile. L’ex Atalanta non trova la via del gol da 16 partite e sia società che tifosi sono molto delusi dalla stagione del centravanti.

Stando a quanto rivelato da talkSPORT, il Napoli sarebbe interessato al giocatore ma non sarebbe disposto a pagare i 73 milioni di euro che lo United ha sborsato per Hojlund due anni fa. Inoltre, il club inglese ha da tempo un forte interesse per Victor Osimhen, ora in prestito al Galatasaray.