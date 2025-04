Calciomercato Napoli, Lucas Biglia consiglia Montoro: «Sarebbe una bella scelta, ha tanto futuro davanti»

Intervistato a CalcioNapoli24.it l’ex centrocampista di Lazio e Milan, Lucas Biglia, ha parlato dell’attuale lotta scudetto in Serie A, degli interessi di calciomercato del Napoli e del suo centrocampo.

LOTTA SCUDETTO – «La Serie A sta crescendo, questo è importante. L’Inter giocherà la semifinale di Champions ed è un punto di partenza per tutte le altre società. La lotta per il campionato è bella, meglio così che una squadra che domina sulle altre. Mi sarebbe piaciuto vedere l’Atalanta più vicina, ma resta una bella lotta tra Napoli e Inter. Conte è un campione che sa dove si trova, è da tempo che sta sempre lottando per le prime posizioni».

CENTROCAMPO NAPOLI – «Lobotka è un grandissimo regista, di grandissima qualità. Anguissa porta tanta quantità. McTominay invece è uno che ha tutto: è arrivato da un club come il Manchester United, da un calcio diverso come quello inglese, che secondo me rappresenta anche la differenza che ha con gli altri: tanta intensità, sicuramente. Ma la mano di Conte si vede, ci sono tanti calciatori forti, ma la mano di Conte c’è eccome».

MONTORO – «Montoro del Velez? Un giovane che deve crescere, ma ha tanto futuro davanti: sarebbe una bella scelta se dovessimo vederlo al Napoli».