Calciomercato Napoli, c’è Mazzocchi per la fascia: si lavora a uno scambio

Calciomercato Napoli, idea Mazzocchi per la fascia del club azzurro: possibile scambio già a gennaio con la Salernitana

Come scrive il Corriere dello Sport, in casa Napoli si pensa al profilo di Pasquale Mazzocchi per rinforzare la fascia destra già nel prossimo calciomercato invernale.

Secondo il quotidiano, il club azzurro potrebbe proporre uno scambio alla Salernitana: in cambio del 28enne, ai granata andrebbe in prestito il giovane Zanoli, che non sta trovando spazio tra i campioni d’Italia.