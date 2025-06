Calciomercato, il Napoli dice no alle prime offerte dell’Al Hilal per Osimhen! Tutti i dettagli

Calciomercato, il Napoli respinge le prime offerte dell’Al Hilal di Simone Inzaghi per Victor Osimhen! Tutti i dettagli di mercato

Il Napoli ha respinto le prime offerte dell’Al Hilal per Victor Osimhen. Il club saudita, che ha recentemente ingaggiato Inzaghi come allenatore, ha avanzato una proposta da 65 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a concedere sconti, considerando la clausola rescissoria del giocatore fissata a 75 milioni di euro.

Nonostante l’interesse concreto, l’Al Hilal non ha ancora raggiunto un accordo con Osimhen. Il club arabo, determinato a chiudere l’affare prima dell’inizio del Mondiale per Club, potrebbe tornare alla carica con una nuova proposta. Le concorrenti sono avvisate.