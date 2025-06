Calciomercato Napoli, un pupillo di Conte per la nuova stagione: il sogno è Chalobah, il prezzo per averlo è questo

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’obiettivo Trevoh Chalobah dal Chelsea. Tutti i dettagli in merito alla possibile operazione

La rivoluzione di Antonio Conte a Napoli parte, come da tradizione, dalla difesa. E mentre il club lavora su più tavoli, dall’Inghilterra spunta un nome che unisce qualità, esperienza internazionale e un legame diretto con il nuovo tecnico: Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea, 26 anni a luglio, è un profilo che stuzzica la dirigenza azzurra e che ha già ricevuto il gradimento di Conte, il quale lo vide crescere e muovere i primi passi nel settore giovanile dei Blues ai tempi della sua vincente esperienza a Cobham.

L’idea è intrigante. Chalobah ha le caratteristiche fisiche e tattiche per integrarsi perfettamente nella difesa a tre contiana, portando in dote la fisicità e il ritmo della Premier League. Secondo le indiscrezioni, un primo contatto interlocutorio c’è già stato: una fase esplorativa per sondare la disponibilità del giocatore, che sarebbe stata positiva, e per capire i margini di manovra. Il dialogo, tuttavia, si è immediatamente scontrato con la realtà del mercato e con le richieste del Chelsea.

Il vero, grande ostacolo all’operazione è infatti la valutazione del cartellino. I Blues chiedono una cifra ritenuta fuori parametro dal Napoli, poco sotto i 40 milioni di euro. Un investimento che il club di De Laurentiis non intende fare a queste condizioni. La trattativa, quindi, è in una fase di stallo strategico, in attesa che il prezzo diventi più ragionevole.

A complicare i piani del Napoli, o forse a dettare la strategia attendista del Chelsea, sono arrivate anche le recenti parole del tecnico dei Blues, Enzo Maresca. Interrogato sul futuro del difensore, il manager italiano ha usato parole di circostanza ma significative: «Trevoh è un grande professionista e un giocatore importante, un prodotto del nostro vivaio di cui siamo fieri. Noi contiamo su di lui». Una dichiarazione che, da un lato, serve a non svalutare il giocatore e a mantenere alta la quotazione, ma che, letta tra le righe, non chiude affatto la porta a una cessione. La strategia del Chelsea appare chiara: cedere solo di fronte a un’offerta ritenuta irrinunciabile. Il Napoli è avvisato, la partita a scacchi è appena iniziata.