Calciomercato Napoli, arrivano novità anche per i colpi in uscita! Futuro di Anguissa in squadra? Come cambiano le strategie

Il Napoli accelera sul mercato per soddisfare le richieste di Antonio Conte, puntando a consegnargli una rosa competitiva già per il primo ritiro estivo a Dimaro. Tra entrate e uscite, però, una notizia sorprendente riguarda Frank Zambo Anguissa, sempre più vicino alla permanenza in maglia azzurra.

Il centrocampista camerunese sembrava destinato alla Saudi Pro League, in particolare all’Al-Qadsiah, club che già lo scorso anno aveva provato ad acquistarlo. Quest’estate il Napoli sembrava pronto a valutare un’offerta da almeno 20 milioni di euro, ma la situazione si è ribaltata.

Anguissa, infatti, ha espresso la volontà di restare a Napoli, affascinato dall’idea di un’altra stagione sotto la guida di Conte, che ha rilanciato il suo rendimento. Il club partenopeo, dal canto suo, ha deciso di andare oltre l’opzione di rinnovo automatico fino al 2027, aprendo alla possibilità di un nuovo contratto con ingaggio rivisto, a conferma della stima nei confronti del giocatore.

Questa svolta modifica anche le strategie per il centrocampo del Napoli 2025/2026. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne, e la conferma di McTominay, Gilmour, Lobotka (la cui clausola è valida fino a metà luglio ma non preoccupa), il reparto mediano appare già rinforzato rispetto alla scorsa stagione. La permanenza di Anguissa rappresenta un vero e proprio colpo, anche se silenzioso, che rafforza l’equilibrio e l’esperienza in mezzo al campo.

Resta da completare una sesta casella in mezzo al campo, utile anche per affrontare le quattro competizioni della prossima annata. Tuttavia, il club non investirà oltre 25 milioni per Musah del Milan, mentre sembra sfumare anche l’ipotesi Kang-in Lee, molto apprezzato dal DS Giovanni Manna. Più probabile l’arrivo di un profilo a basso costo, considerando le risorse da destinare ad altri reparti.

Il calciomercato del Napoli si fa quindi sempre più strategico: trattenere Anguissa è un segnale chiaro delle ambizioni del club e della visione tecnica di Conte.