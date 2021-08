Calciomercato Napoli, si complica la caccia al terzino sinistro

Calciomercato Napoli, gli azzurri sul mercato in cerca di un terzino sinistro. Regalarne uno a Spalletti sarà però complicato

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul terzino sinistro in casa Napoli. Gli azzurri continuano a seguire con attenzione Emerson Palmieri, ma il Chelsea non vuole scendere dalla valutazione di 20 milioni di euro. Difficile anche arrivare al greco Tsimikas, che al momento il Liverpool non vuole cedere.

Altro nome sulla lista di Giuntoli è quello di Reinildo Mandava, desideroso di lasciare il Lille per provare un’esperienza in un campionato di altro livello. Anche qui, però, l’accordo tra le società appare in alto mare.