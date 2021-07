Calciomercato Napoli, contatti con gli Stati Uniti per Mertens: la situazione

Calciomercato Napoli: Dries Mertens avrebbe ricevuto diverse telefonate dagli Stati Uniti. Gli azzurri sono pronti a trattare

Il Napoli non ha ancora fatto movimenti né in entrata né in uscita, ma tra i partenti potrebbe addirittura esserci anche Dries Mertens; il recordman di gol del club partenopeo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il belga avrebbe ricevuto più di una telefonata da Miami per un trasferimento negli Stati Uniti. Dal canto suo, il Napoli non ne saprebbe nulla ma nel caso in cui ci dovesse essere l’affondo americano per Mertens sarebbe pronto a prendere in considerazione l’ipotesi.