Napoli, De Laurentiis pronto ad accontentare Antonio Conte: trattativa in corso per quel grande fuoriclasse! - Calcio News 24

Napoli, la permanenza di Antonio Conte prevede un grande regalo da parte di Aurelio De Laurentiis per l’attacco. Ecco la situazione attuale

La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha avuto un impatto immediato sul mercato, segnando un’accelerazione significativa nella pianificazione delle operazioni estive. Una conseguenza prevedibile, visto il peso specifico dell’allenatore pugliese e la sua abitudine a dettare con chiarezza le linee guida per la costruzione della rosa. Già durante le incertezze legate al futuro della panchina, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva comunque avviato contatti e trattative, nel tentativo di muoversi con anticipo e assicurarsi alcuni obiettivi prima della concorrenza.

Il primo nome di spicco per il nuovo corso del Napoli è Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, in uscita a parametro zero dal Manchester City dopo dieci anni di successi, è pronto a vestire l’azzurro. Un colpo sensazionale, reso possibile dalla tempestività di Manna, capace di anticipare club blasonati e di convincere il centrocampista a intraprendere una nuova avventura in Serie A.

Ma il lavoro del direttore sportivo non si è fermato qui. È praticamente fatta anche per Jonathan David, centravanti canadese in scadenza con il Lille, e per Edon Zhegrova, esterno kosovaro classe 1999, anche lui in uscita dal club francese. Manna aveva già tentato di portare Zhegrova a Napoli lo scorso gennaio, in seguito alla cessione di Kvaratskhelia, ma allora il Lille bloccò tutto. Ora, con condizioni più favorevoli, l’affare può finalmente andare in porto.

Zhegrova è considerato un innesto molto gradito a Conte, mentre su Jonathan David lo staff tecnico sta ancora riflettendo: talento indiscusso, ma da valutare in relazione alle esigenze tattiche. In ogni caso, tutte le operazioni seguiranno sempre le indicazioni precise dell’allenatore, che punta a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti: campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa.

Nel frattempo, tornano d’attualità altri profili già seguiti in passato. Tra questi, Moise Kean, oggi alla Fiorentina, che ha una clausola rescissoria da 52 milioni valida fino al 15 luglio. Un’opzione che il Napoli tiene d’occhio, insieme a Viktor Gyökeres, altro nome importante che Manna aveva sondato l’anno scorso. Da non escludere nemmeno Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, e l’ipotesi suggestiva Darwin Núñez: l’uruguaiano del Liverpool ha avuto poco spazio in Premier e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato interessante.

Conte ha tracciato la rotta. Ora spetta al Napoli seguirla con decisione.