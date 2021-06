Calciomercato Napoli, dall’Inghilterra: gli azzurri puntano Ziyech

Calciomercato Napoli: gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Hakim Ziyech, talento del Chelsea poco utilizzato in questa stagione

Luciano Spalletti comincia a stilare la lista della spesa per il suo nuovo Napoli e dall’Inghilterra arriva la voce di un interessamento degli azzurri per un fresco vincitore della Champions League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Hakim Ziyech, già seguito ai tempi dell’Ajax, che in questa sua prima stagione al Chelsea non ha trovato molto spazio.

A livello fiscale, la trattativa per il marocchino sarebbe favorita per il Napoli grazie al Decreto Crescita. Sul trequartista, oltre agli azzurri, ci sarebbe anche il Milan che potrebbe acquistarlo come sostituto di Calhanoglu.