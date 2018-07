Calciomercato Napoli, può essere Davide Zappacosta il nuovo terzino destro: secondo la stampa inglese, gli azzurri sfidano l’Inter per il laterale di proprietà Chelsea

L’asse Chelsea-Napoli potrebbe non coinvolgere solo Maurizio Sarri e Jorginho. E’ tutto da scrivere il futuro di Davide Zappacosta, laterale difensivo arrivato un anno fa dal Torino per 25 milioni di euro e pallino di Antonio Conte. Con l’addio del tecnico salentino è in bilico il suo futuro e non mancano i club interessati…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Daily Star, non ci sarebbe solo l’Inter sull’ex granata: il Napoli infatti è pronto a mettere sul piatto più di 20 milioni di euro per il suo cartellino. Ancelotti ha confermato che serve un terzino destro e la soluzione potrebbe arrivare da Londra…