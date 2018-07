Inter, Vrsaljko la priorità. Darmian e Zappacosta alternative: scambi con United e Chelsea?

L’Inter cerca un nuovo terzino. Vrsaljko in pole ma attenzione ai possibili scambi per arrivare a Darmian o Zappacosta

E’ Sime Vrsaljko il primo obiettivo per la fascia destra dell’Inter. Il terzino destro dell’Atletico Madrid è in pole ma al momento non c’è intesa tra i club. Il giocatore ha già detto di sì ai nerazzurri ed è pronto a partire ma i Colchoneros, almeno per il momento, non vogliono il prestito con diritto di riscatto e spingono per l’obbligo. Ausilio è convinto che prima o poi l’Atletico cederà ma nel frattempo lavora anche due alternative: Darmian e Zappacosta.

I due italiani della Premier League, entrambi ex Torino, rispettivamente in forza a Manchester United e Chelsea, potrebbero tornare in Italia. Il laterale dello United ha un solo anno di contratto e potrebbe finire, secondo La Gazzetta dello Sport, in uno scambio con Joao Mario, elemento gradito a Mourinho. Possibile uno scambio anche per arrivare a Davide Zappacosta: il Chelsea di Maurizio Sarri (oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità) vuole Matias Vecino, centrocampista nerazzurro, e non è escluso che si parli di uno scambio tra il terzino italiano e il mediano uruguaiano. Inter dunque a lavoro: la priorità è un nuovo terzino destro per Spalletti.