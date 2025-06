Calciomercato Napoli, De Bruyne fa da mediatore e suggerisce un colpo a Conte: il belga vuole portare in Campania Grealish!

Il calciomercato Napoli infiamma con una mossa clamorosa: l’arrivo di Kevin De Bruyne dal Manchester City è già ufficiale, con il belga accolto da un vero e proprio bagno di folla nelle sue prime ore in città. L’ex regista dei Citizens ha sposato il progetto targato Antonio Conte e potrebbe non essere l’unico big in arrivo da Manchester.

Secondo quanto riportato dal The Sun, De Bruyne starebbe collaborando attivamente con il direttore sportivo Giovanni Manna per mettere a segno un altro colpo di altissimo profilo: Jack Grealish. Il fantasista inglese è in uscita dal Manchester City, e KDB avrebbe personalmente suggerito il suo nome a Conte, sottolineandone il potenziale impatto nel campionato italiano.

Il Napoli sogna dunque un altro innesto di lusso. Grealish, classe 1995, è legato da un forte rapporto d’amicizia con De Bruyne, e l’idea di giocare insieme in Serie A lo stuzzica. Tuttavia, l’ingaggio da 17 milioni di euro lordi a stagione rappresenta un ostacolo non indifferente per le casse del club partenopeo.

Il tecnico del City, Pep Guardiola, ha recentemente ammesso la possibilità di cedere diversi giocatori nel corso dell’estate, sottolineando l’importanza di avere un gruppo motivato e compatto: «Non voglio giocatori tristi o delusi. Preferisco pochi elementi ma felici e pronti a lottare. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane».

Con l’arrivo di De Bruyne e l’idea Grealish, il Napoli di Antonio Conte si candida ad essere uno dei protagonisti assoluti del mercato estivo Serie A 2025. Un mix di esperienza internazionale, talento e ambizione che potrebbe riportare gli azzurri stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.