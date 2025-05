Calciomercato Napoli, per De Bruyne occhio al Liverpool. Salah chiama il centrocampista belga: «Abbiamo spazio per uno come lui»

Dopo il rinnovo fino al 2027, Momo Salah prova ad attirare a Liverpool l’interesse di Kevin De Bruyne che questa estate lascerà il Manchester City a 33 anni, in scadenza naturale del contratto.

Parametro zero prestigioso, il centrocampista belga è corteggiato dal Napoli, ma proprio in occasione di un’intervista a Sky Sports UK, Salah ha chiamato De Bruyne per approdare al Liverpool. Le sue parole.

PAROLE – «Voglio fargli i complimenti per la carriera. Ha fatto un lavoro fenomenale al City, è stato un grande calciatore per tutta la Premier League. Gli auguro il meglio. E abbiamo spazio per lui nella squadra».