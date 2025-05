Calciomercato Napoli, De Laurentiis pronto a non badare a spese! Quel giocatore potrebbe essere subito ingaggiato - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, De Laurentiis è pronto a compiere il grande colpo in difesa per far sognare sotto tutti i punti di vista i tifosi

Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia, il Napoli può ora dedicarsi con maggiore attenzione alla programmazione della prossima stagione, concentrandosi sul calciomercato. In realtà, i dirigenti azzurri si erano già attivati nelle scorse settimane, consapevoli dell’importanza di costruire con largo anticipo una rosa competitiva per affrontare le nuove sfide. Tra i possibili rinforzi, uno dei nomi sul taccuino è quello di Ardian Ismajli, difensore centrale albanese attualmente in forza all’Empoli (ricercato anche dalla Juve).

A riportare l’interesse del calciomercato Napoli è stato il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riferito, la società partenopea starebbe valutando diversi profili per il reparto arretrato, e tra questi figura anche Ismajli. Il centrale, classe 1996, ha disputato 28 partite in Serie A nella stagione appena conclusa, confermandosi come uno dei punti fermi della difesa empolese.

Il Napoli avrebbe già effettuato un primo sondaggio concreto, anche se il giocatore non sembrerebbe essere tra le primissime scelte della lista. Tuttavia, il club azzurro ha voluto muoversi in anticipo, lasciando aperta la possibilità di approfondire la trattativa nei prossimi giorni, a seconda di come si evolveranno le altre piste.

Moretto ha sottolineato che al momento non è chiaro se Ismajli diventerà un obiettivo prioritario oppure se la dirigenza opterà per altre soluzioni più in linea con il profilo ideale che il club sta cercando. L’interesse per Ismajli si aggiunge comunque a quello già concretizzato per un altro giocatore dell’Empoli, Marianucci, il cui trasferimento è stato già definito.

Il Napoli continua dunque a lavorare su più fronti, cercando di rafforzare la rosa con innesti mirati, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di aspettative.