Calciomercato Napoli, duello col West Ham per Estupiñán: le ultime

Il Napoli vuole portare a termine un affare per la corsia di sinistra: ancora bloccata la situazione Emerosn, si punta a Estupiñán

Emerson Palmieri è stato il nome accostato maggiormente al Napoli in sede di calciomercato: il terzino campione di Euro 2020 non trova spazio al Chelsea e potrebba lasciare. Non si registrano però degli aggiornamenti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli punta a Estupiñán del Villareal. Sul terzino sinistro ci sarebbe anche l’interesse del West Ham che intanto vuole chiudere la trattativa con la Fiorentina per Milenkovic.