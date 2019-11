Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz rinnovo in salita, Barcellona alla finestra

Il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli è in salita: il Barcellona è alla finestra e lo punta per il mercato estivo

Il futuro di Fabian Ruiz al Napoli non è per nulla scontato. Lo spagnolo è seguito da almeno quattro squadre in Europa che sono pronte a farsi avanti nel caso in cui il rinnovo con il club partenopeo non dovesse arrivare.

In pole position c’è il Barcellona, che ha mandato Abidal a seguirlo durante Lecce-Napoli, e che secondo il Mundo Deportivo sarebbe pronto a sborsare una cifra importante per il centrocampista azzurro.