Calciomercato Napoli: le fasce parlano spagnolo. Conte si regala la spinta di Gutiérrez e Juanlu - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, Conte ha in mano una fascia molto interessante. La situazione

Un doppio investimento da quasi 40 milioni per ridisegnare le corsie esterne. Un doppio colpo spagnolo per blindare le fasce e regalare ad Antonio Conte le armi necessarie per il suo calcio. Il mercato del Napoli è entrato nella sua fase più calda e, come riportato da diverse fonti, il DS Manna sta per chiudere due operazioni in entrata che ridisegneranno il volto della squadra. Dalla Spagna, infatti, sono in arrivo due dei terzini più promettenti de LaLiga: Juanlu Sánchez dal Siviglia e Miguel Gutiérrez dal Girona.

La trattativa più avanzata è quella per il terzino sinistro. Il Napoli ha già raggiunto un accordo verbale con il Girona per Gutiérrez sulla base di circa 20 milioni di euro. L’intesa è totale e mancano solo gli ultimi dettagli burocratici prima di poter considerare l’affare concluso. Gutiérrez, classe 2001, è un esterno di grande spinta e qualità tecnica, un profilo perfetto per il 3-5-2 di Conte, capace di garantire ampiezza e cross per gli attaccanti.

Parallelamente, il club azzurro sta sferrando l’assalto decisivo per il terzino destro. Dopo un lungo corteggiamento, il Napoli è a un passo da Juanlu Sánchez. L’ultima offerta presentata al Siviglia è di 17 milioni di euro cash, senza bonus. A fare la differenza, in questo caso, è la ferma volontà del giocatore: Juanlu sta spingendo con forza per il trasferimento in Italia e ha già rifiutato un’offerta del Wolverhampton, comunicando al suo club di voler solo il Napoli.

La palla ora è al Siviglia, che deve dare l’ok definitivo, ma la sensazione è che la fumata bianca sia ormai imminente. Con questo doppio colpo da quasi 40 milioni, De Laurentiis lancia un segnale forte al campionato: il Napoli di Conte fa sul serio.