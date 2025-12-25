Calciomercato Napoli, possibile scambio con il Genoa: quel giocatore interessa molto a Conte per gennaio. Le ultimissime

Calciomercato Napoli, i partenopei sarebbero disposti a ragionare su uno scambio Norton Cuffy Mazzocchi. Si attende l’ok del Grifone

Napoli e Genoa potrebbero tornare a dialogare in vista della sessione invernale, con il calciomercato del Napoli che si preannuncia particolarmente creativo nonostante i limiti economici. Il club azzurro, infatti, dovrà muoversi con grande cautela a gennaio a causa delle nuove regole legate al costo del lavoro allargato, che impediscono investimenti onerosi sul mercato. Tuttavia, la dirigenza partenopea avrà comunque margine per operare attraverso prestiti, scambi o formule ibride che non vadano a incidere sul monte ingaggi.

In questo contesto, l’asse Napoli-Genoa potrebbe tornare caldo. La società guidata da Aurelio De Laurentiis sta valutando la possibilità di intervenire sulla fascia destra, reparto che necessita di un rinforzo capace di garantire corsa, intensità e duttilità tattica. Tra i nomi monitorati dal calciomercato del Napoli c’è anche quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese classe 2004 attualmente in forza al Genoa e considerato uno dei profili più interessanti del campionato per prospettiva e margini di crescita.

L’idea che prende forma è quella di uno scambio di prestiti tra i due club. Norton-Cuffy potrebbe approdare in azzurro, mentre Pasquale Mazzocchi farebbe il percorso inverso, vestendo la maglia del Grifone per il resto della stagione. L’operazione verrebbe strutturata con un prestito reciproco, ma con l’inserimento di un’opzione di riscatto a favore del Napoli per il cartellino del giovane inglese, da esercitare a fine stagione. Una soluzione che permetterebbe al club partenopeo di restare nei parametri imposti e, allo stesso tempo, di pianificare il futuro.

Dal punto di vista del Genoa, l’operazione non è priva di interrogativi. Privarsi subito di Norton-Cuffy non è una scelta semplice, ma la possibilità di incassare una cifra importante a giugno potrebbe far riflettere la dirigenza rossoblù. Si parla, infatti, di una valutazione elevata, con un riscatto che potrebbe avvicinarsi più ai 20 milioni che ai 15, segnale della grande considerazione nei confronti del giocatore.

Un ruolo decisivo, però, lo avrà l’allenatore Daniele De Rossi. Il tecnico apprezza Norton-Cuffy e non vorrebbe rinunciarvi a metà stagione, ma allo stesso tempo conosce bene Mazzocchi, avendolo già apprezzato in passato ai tempi della Nazionale, quando collaborava con Roberto Mancini. Il calciomercato del Napoli, dunque, resta in attesa: molto dipenderà dalle valutazioni tecniche e strategiche delle prossime settimane.