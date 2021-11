Calciomercato Napoli, Giuntoli a lavoro per gennaio: tutto su Mandava

Calciomercato Napoli: il d.s. Giuntoli lavora per gennaio, con l’obiettivo di regalare a Spalletti un terzino sinistro. Piace Mandava del Lille

Se va trovato un problema al Napoli di Spalletti è quello di essere corto sulle fasce difensive. Ed è proprio in quel reparto che Cristiano Giuntoli proverà a mettere a segno almeno un colpo nel mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è Reinildo Mandava del Lille che si libera a costo zero a giugno.

Il mozambicano è, di fatto, un titolare del club francese che non pare intenzionato a lasciarlo andare. Il Napoli potrebbe prelevarlo a costo zero in estate, ma Giuntoli vuole provare ad anticipare i tempi per regalare a Spalletti il terzino sinistro di cui ha bisogno già a gennaio.