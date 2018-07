Calciomercato Napoli: idea Santiago Arias del Psv per la fascia

Il Napoli sta cercando un laterale per la difesa. Oggi sembra che i partenopei abbiano messo gli occhi su Santiago Arias del Psv.

Il Napoli è in cerca di un terzino date le condizioni di Ghoulam, ancora fermo in infermeria e la cessione di Christian Maggio approdato al Benevento. I partenopei da tempo stanno monitorando i terzini Lainer del Salisburgo e Sabaly del Bordeaux, ma oggi sembra si sia aggiunto alla lista un nuovo giocatore. Si tratterebbe di Santiago Arias, terzino classe 1996 del Psv Eindhoven. Il giocatore, in scadenza di contratto, accostato qualche tempo fa anche alla Juventus, sembra piacere molto al Napoli che, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, potrebbe a breve chiudere la trattativa sulla base dei 10 milioni di euro, anche se in passato il club olandese ne chiedeva 13.