Dall’Olanda sicuri: Arias a un passo dalla Juve

Santiago Arias, terzino destro del Psv, è vicino al passaggio alla Juventus. Bomba di mercato proveniente dall’Olanda

Sarà Santiago Arias il nuovo terzino destro della Juventus? Il terzino destro di proprietà del Psv è in scadenza di contratto tra un anno e lascerà l’Olanda. Il giocatore nei mesi scorsi sarebbe addirittura stato a Torino per visitare le strutture dei bianconeri ma ha negato: «Io a Torino? No, non sono mai stato a Torino per visitare il quartier generale della Juventus. Non so cosa farò nella prossima stagione ma mi piacerebbe giocare nella Juve» ha detto il calciatore nei giorni scorsi, direttamente dal ritiro della Colombia.

Arias potrebbe ritrovare in bianconero il connazionale Juan Cuadrado perché, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Olanda, sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto con la Juventus. Il 26enne laterale destro è stato osservato da Paratici in occasione della recente amichevole disputata a Bergamo tra Colombia ed Egitto. Secondo gli olandesi il suo futuro sarà bianconero: econdo il portale Voetbal4u.com, Arias sarebbe molto vicino alla Juve sulla base di un trasferimento da 13 milioni di euro. La notizia, al momento, non ha trovato conferme in Italia. Il giocatore rimane un obiettivo dei bianconeri, come Cancelo: presto nuovi aggiornamenti.