Youssouf Sabaly Napoli, accordo ad un passo: trattativa da 15 milioni di euro con il Bordeaux, intesa già raggiunta con l’entourage del terzino senegalese

Youssouf Sabaly Napoli, partenopei pronti a chiudere un’altra trattativa in entrata. Negli ultimi giorni la dirigenza azzurra ha lavorato sul mercato per regalare a mister Carlo Ancelotti un rinforzo di valore per la fascia destra, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ho sondato diverse piste. Ma in pole c’è il senegalese di proprietà Bordeaux, classe 1993 reduce da un’ottima avventura al Mondiale di Russia 2018.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca è vicinissima: trattativa già impostata con il club di Ligue 1 sulla base di 15 milioni di euro, con il calciatore che ha già dato il suo placet per il trasferimento al San Paolo. In caso di frenata improvvisa, già pronte le alternative: parliamo di Santiago Arias, colombiano del PSV Eindhoven, e di Jeremy Toljan, 23enne di proprietà Borussia Dortmund.