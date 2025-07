Calciomercato Napoli, il bivio di De Laurentiis: andare su Lucca (che ha fretta) o puntare sulla costosa scommessa Núñez? - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, il bivio sul futuro di De Laurentiis: andare su Lucca o puntare sulla costosa scommessa Núñez? L’analisi

Il mercato del Napoli a una svolta: l’ultimatum di 48 ore di Lorenzo Lucca costringe il club a scegliere tra lui e la complessa trattativa per la punta del Liverpool. David Nunez. Questa è la situazione del club secondo il Corriere dello Sport.



Un ultimatum di 48 ore per decidere il futuro dell’attacco. Il calciomercato del Napoli è arrivato a un bivio cruciale, una partita a scacchi in cui la pazienza sta per finire. Al centro della scena c’è Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che da un anno è nel mirino del DS Manna. Il giocatore, stanco di aspettare, ha messo fretta al club di De Laurentiis: o l’affondo decisivo arriva entro l’inizio della settimana, o comincerà a considerare seriamente le altre ricche offerte sul tavolo, quelle di Atalanta e Milan.



Il Napoli vanta una sorta di prelazione morale, essendosi mosso per primo, e ha già discusso le cifre con l’Udinese: l’operazione si può chiudere intorno ai 35 milioni di euro, bonus compresi. Lucca, reduce da un’ottima stagione con 12 reti, è un profilo che convince per fisico (201 cm) e qualità, ma l’attesa sta diventando insostenibile. La sua richiesta di chiarezza costringe il Napoli ad accelerare e a sciogliere le riserve sull’alternativa, un nome che da settimane affianca quello del centravanti italiano.



L’altro grande obiettivo è infatti Darwin Núñez del Liverpool. L’uruguaiano, 26 anni, ha uno spessore internazionale superiore, ma la trattativa è decisamente più complessa e costosa. I Reds chiedono 60 milioni di euro, mentre l’offerta del Napoli si è fermata a 50 più 5 di bonus. A questo si aggiunge la distanza sull’ingaggio del giocatore, con l’agente Fali Ramadani che chiede 6 milioni a stagione a fronte dei 5 offerti da De Laurentiis. Il Napoli si trova quindi a un bivio: chiudere subito per Lucca, accontentando la sua richiesta e assicurandosi un talento dal futuro certo, o rischiare di perderlo per tentare una trattativa a oltranza, più lunga e dispendiosa, per l’attaccante del Liverpool. Le prossime 48 ore saranno decisive.