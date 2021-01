Calciomercato Napoli: il Marsiglia ci riprova per Milik. I dettagli

Secondo il Corriere dello Sport il Marsiglia di Villas Boas ci starebbe riprovando per Arkadiusz Milik. I dettagli

Secondo il Corriere dello Sport il Marsiglia potrebbe tornare alla carica per Arkadiusz Milik, il quale è sempre alla ricerca di una nuova squadra per non perdere gli Europei con la Polonia.

Se arrivassero, i francesi, ad aumentare la propria offerta oltre i 10 milioni di euro, magari con dei bonus ci si potrebbe avvicinare ai 15 richiesti dal Napoli. In quel caso, l’affare potrebbe riaprirsi. Dipende (anche) tutto da Milik.