Calciomercato Napoli, l’agente di Ciciretti: «Via a gennaio sicuramente»

Fuori dai piani della squadra, Ciciretti è pronto a lasciare il Napoli. L’agente: «Diverse offerte da squadre di serie B»

Amato Ciciretti, dopo essersi fatto conoscere a Benevento, era passato al Napoli a gennaio 2018. In prestito al Parma e poi all’Ascoli, in Serie B, l’ala destra è sparito dai radar dall’inizio di questa stagione, parcheggiato nella squadra di Ancelotti.

Mai convocato, Ciciretti cercherà un nuova squadra nella finestra di gennaio, come spiegato dal suo agente alla Gazzetta dello sport: «Quando non si viene considerati, tanto vale non cercare il confronto. Se ne andrà a gennaio sicuramente, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla Spagna».