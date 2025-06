Calciomercato Napoli, quanti rinforzi: arrivano Lucca e Chalobah! In settimana si tratta per chiudere anche Ndoye dal Bologna

Calciomercato Napoli, quanti rinforzi: arrivano Lucca e Chalobah! E si tratta per Ndoye

Il Napoli si prepara a una stagione cruciale, tra la difesa del titolo di campione d’Italia e la partecipazione alla prossima Champions League. Per affrontare al meglio le tante sfide all’orizzonte, il tecnico Antonio Conte ha richiesto un organico ampio e competitivo. L’obiettivo è quello di mantenere alta la qualità del gioco in ogni partita, senza cali di rendimento.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per individuare i rinforzi giusti da inserire nella rosa azzurra. I nomi sul taccuino sono diversi, e alcuni profili stanno prendendo forma concreta.

Lucca per l’attacco

Uno dei primi obiettivi in attacco è Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese piace molto a Conte e potrebbe essere l’alternativa ideale per far rifiatare Romelu Lukaku. Il giovane centravanti italiano ha mostrato segnali di crescita importanti nell’ultima stagione e rappresenta un’opzione interessante anche in chiave futura.

Chalobah per la difesa

In difesa, il nome caldo è quello di Trevoh Chalobah del Chelsea. Il difensore inglese è valutato circa 25 milioni di euro, con uno stipendio che si aggira sui 3 milioni a stagione. Chalobah, che conosce già l’ambiente napoletano grazie al fratello, potrebbe essere il profilo giusto per garantire solidità e fisicità al reparto arretrato.

Incontro con il Bologna per Ndoye

Attenzione anche alla pista che porta a Dan Ndoye. L’esterno offensivo del Bologna è uno degli obiettivi per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è previsto per lunedì un incontro tra la dirigenza azzurra e quella rossoblù per discutere i dettagli dell’operazione.

Il calciomercato del Napoli entra dunque nel vivo, con l’intenzione chiara di costruire una rosa all’altezza delle ambizioni di Antonio Conte. L’arrivo di nuovi innesti come Lucca, Chalobah e Ndoye potrebbe dare al Napoli la profondità necessaria per essere protagonista su tutti i fronti.