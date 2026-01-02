Calciomercato Napoli, Lucca lascerà i partenopei a gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, Lucca lascerà i partenopei. La situazione attuale della squadra azzurra

Il Calciomercato Napoli potrebbe riservare sviluppi inattesi attorno al futuro di Lorenzo Lucca. A soli cinque mesi dal suo arrivo dall’Udinese, il percorso dell’attaccante classe 2000 in maglia azzurra appare già in bilico. Nonostante fosse stato uno dei profili fortemente voluti da Antonio Conte nella scorsa estate, Lucca non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico del Napoli.

A incidere sulle gerarchie offensive sono stati diversi fattori. La crescita esponenziale di Rasmus Hojlund, protagonista di una serie di prestazioni convincenti culminate con la recente doppietta contro la Cremonese, ha cambiato gli equilibri dell’attacco. A questo si aggiunge l’imminente rientro di Romelu Lukaku dopo l’infortunio, elemento che riduce ulteriormente lo spazio a disposizione di Lucca. In questo contesto, l’ex Udinese è scivolato ai margini delle rotazioni offensive.

Secondo indiscrezioni vicine al club, Conte non sarebbe pienamente soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dal giocatore nelle ultime apparizioni. Per questo motivo, il Calciomercato Napoli invernale potrebbe aprire alla possibilità di una cessione, anche con la formula del prestito, per consentire all’attaccante di trovare continuità altrove senza comprometterne il valore.

Attorno a Lucca iniziano infatti a muoversi diversi club. La Lazio avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo l’addio di Castellanos. Il nome dell’attaccante azzurro sarebbe stato discusso in un incontro tra il direttore sportivo Fabiani e l’agente Beppe Riso, anche se restano dubbi sul reale gradimento tecnico di Maurizio Sarri.

Sullo sfondo resta vigile anche la Juventus, pronta a valutare un’operazione in prestito per completare il reparto avanzato. Il Napoli, però, non ha intenzione di svendere il giocatore: la società attende un’offerta adeguata, consapevole dell’investimento complessivo di circa 35 milioni di euro. Il Calciomercato Napoli potrebbe dunque passare anche dalle scelte legate a Lorenzo Lucca.