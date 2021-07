Malcuit, rientrato dal prestito alla Fiorentina, potrebbe rimanere a Napoli come vice Di Lorenzo

Kevin Malcuit è uno dei nomi considerati in partenza da Napoli. Rientrato da un prestito non molto felice alla Fiorentina, il giocatore francese potrebbe rimanere a giocare in Campania.

Luciano Spalletti potrebbe trattenerlo e utilizzarlo come vice Di Lorenzo sulla corsia destra.