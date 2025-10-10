Calciomercato Napoli, Manna continua a pensare a quel giocatore: assalto a gennaio? - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Juanlu Sanchez torna nel mirino per gennaio

Il calciomercato Napoli potrebbe presto riaccendersi con un nome già noto agli appassionati azzurri: Juanlu Sanchez del Siviglia. Il giovane esterno spagnolo era stato uno degli obiettivi principali durante la scorsa estate, ma l’affare non si concretizzò a causa delle priorità del club partenopeo e dell’arrivo di Hojlund in Serie A, che di fatto dirottò alcune strategie di mercato. Ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a tornare alla carica per assicurarsi il talento classe 2003.

Nonostante un inizio di stagione non brillante con la maglia del Siviglia, Juanlu continua a essere un profilo molto apprezzato dagli uomini mercato azzurri. Il suo nome resta evidenziato in rosso nei dossier del direttore sportivo Giovanni Manna, che già nei mesi estivi si era recato in Spagna per incontrare la dirigenza andalusa e gli agenti del calciatore. Un chiaro segnale della volontà del Napoli di portare avanti la trattativa e inserirlo nella rosa, magari già nella finestra di gennaio.

Le qualità di Juanlu Sanchez si sposano perfettamente con le esigenze tattiche del club. L’esterno, capace di giocare sia come terzino destro che come ala, è dotato di grande velocità, resistenza e spinta offensiva. La sua capacità di creare superiorità numerica e di accompagnare l’azione sulla fascia lo rendono un elemento prezioso in un modulo che valorizza gli esterni. Pur avendo ancora margini di miglioramento in fase difensiva, il giovane spagnolo rappresenta un investimento per il futuro, con un potenziale di crescita che ha convinto la dirigenza partenopea.

Un altro aspetto interessante, sottolineato anche da fonti vicine al calciomercato Napoli, riguarda la sua età: essendo un classe 2003, rientra nella categoria Under e non andrebbe a occupare uno dei posti in lista Serie A, un dettaglio che rende l’operazione ancora più allettante dal punto di vista gestionale.

Il Napoli, dunque, non ha mai realmente abbandonato la pista Juanlu. Dopo aver solo sfiorato l’accordo estivo, la società di De Laurentiis valuta un nuovo assalto per gennaio, con l’obiettivo di chiudere un’operazione utile sia nell’immediato sia in prospettiva. In un momento in cui il club guarda al futuro con un progetto di ringiovanimento e sostenibilità, l’arrivo di Juanlu Sanchez potrebbe rappresentare uno dei colpi più intelligenti del prossimo calciomercato Napoli.