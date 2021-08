Calciomercato Napoli, Manolas blocca l’arrivo di Rugani

Calciomercato Napoli, cessione in stand-by del difensore greco, che blocca così il possibile arrivo di Rugani in azzurro

Come riportato dal Corriere dello Sport, ancora nulla da fare per il ritorno di Kostas Manolas all’Olympiakos. Il difensore greco sperava di far ritorno in patria già in questo fine settimana, ma l’accordo tra gli ellenici e il Napoli non è ancora stato trovato.

Una mancata cessione che blocca così anche il possibile arrivo in azzurro di Daniele Rugani. Il giocatore sarebbe anche disponibile a tagliarsi l’ingaggio per facilitare l’operazione che però, al momento, resta in stand-by.