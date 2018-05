Hamsik in Cina? Napoli, la scelta definitiva sarà di Ancelotti

Da oltre dieci anni cardine del Napoli, Marek Hamsik potrebbe dare l’addio: lo slovacco ha ricche proposte dalla Cina, l’ultima parola spetterà a Carlo Ancelotti

L’addio di Maurizio Sarri e l’arrivo di Carlo Ancelotti ha mischiato le carte in tavola in casa Napoli. Ed è da rivalutare anche il futuro di Marek Hamsik: come sottolineato dal padre-agente e dallo stesso calciatore, lo slovacco ha ricche proposte dalla Cina (11 milioni di euro a stagione) ed è pronto a vivere una nuova esperienza all’estero dopo oltre dieci anni da protagonista in azzurro.

Ma non è detta l’ultima parola secondo il Corriere del Mezzogiorno: prima della partenza per Capri, il presidente Aurelio de Laurentiis ha incontrato gli agenti Venglos e Petras per fare il punto della situazione sul futuro del centrocampista 31enne. Gli azzurri valutano il cartellino di Hamsik 30 milioni di euro, ma la scelta definitiva sarà di Carlo Ancelotti: in programma la prossima settimana un vertice tra il calciatore e il nuovo tecnico partenopeo.