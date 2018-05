Arrivano le prime parole di Carlo Ancelotti da allenatore del Napoli – 23 Maggio, ore 20.55

A seguito dell’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli. A diffonderle il profilo Twitter della società partenopea, tramite un video in cui l’ex Bayern Monaco ha espresso la gioia per questa nuova avventura in ben 4 lingue diverse: «Sono veramente felice e onorato di allenare la squadra di una città unica sostenuta da un tifo impareggiabile».

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, manca solo l’ufficialità: il tecnico ha messo nero su bianco un contratto triennale con i partenopei, ecco i dettagli

Manca solo l’annuncio ufficiale del club, ma possiamo dire che Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Pochi minuti fa il tecnico di Reggiolo ha lasciato la sede romana della Filmauro, al termine di un incontro durato sei ore con la dirigenza partenopea. L’allenatore non ha rilasciato dichiarazioni per il momento, sottraendosi all’assalto dei cronisti andando via a bordo di una Volvo con i vetri oscurati. E’ tutto fatto: messo nero su bianco un contratto che lo legherà agli azzurri fino al 30 giugno 2021.

Sky Sport sottolinea che Ancelotti ha firmato un contratto triennale con il Napoli, una lieve differenza sulla durata rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore, che riportavano di un biennale con opzione. Le cifre? 5 milioni di euro più bonus a stagione. Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club: «Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019». A suggellare la situazione l’addio di Aurelio de Laurentiis a Maurizio Sarri.