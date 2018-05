De Laurentiis ufficializza l’addio di Sarri: «Grazie per le emozioni»

E’ giunta al termine l’avventura di Maurizio Sarri al Napoli, Aurelio de Laurentiis ne ha dato l’ufficialità: ecco il messaggio su Twitter del presidente partenopeo

Dopo tre anni di calcio spettacolo, emozioni e trofei sfumati è giunta al termine l’avventura di Maurizio Sarri al Napoli. Manca solo l’ufficialità per l’arrivo sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti (Leggi anche: Ancelotti-Napoli ci siamo! Ecco quando arriverà il tecnico), con il tecnico toscano che è ufficialmente un ex: lo ha comunicato come da tradizione il presidente Aurelio de Laurentiis tramite il suo profilo Twitter.

Ecco il post pubblicato dal numero uno azzurro: «Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio. Aurelio De Laurentiis #ADL». Termina così, a sorpresa, una avventura emozionante…