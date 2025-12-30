Calciomercato Napoli, McTominay attira l’interessi dall’Inghilterra! Il valore dello scozzese aumenta, ma United e altre 3 big pensano di riportarlo in Premier

Calciomercato Napoli, McTominay attira l’interessi dall’Inghilterra! Manchester United e non solo: quattro club pronti a riportarlo in Premier

Il Manchester United torna a guardare in casa propria, o meglio al passato. Tra le ipotesi che stanno prendendo forma a Old Trafford c’è anche quella di un possibile ritorno di Scott McTominay, centrocampista scozzese ceduto al Napoli e protagonista di una stagione di altissimo livello in Serie A.

Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, il Manchester United starebbe valutando un clamoroso ritorno di fiamma, mentre anche Tottenham, Arsenal e Newcastle United monitorano con grande attenzione l’evolversi della situazione.

A Napoli, il classe 1996 ha trovato continuità, centralità e un ruolo perfettamente calibrato sulle sue caratteristiche, diventando uno dei pilastri tecnici e caratteriali della squadra campione. Un percorso che non è passato inosservato alla dirigenza dei Red Devils, impegnata in una fase di ricostruzione tecnica e identitaria.

L’idea di riportarlo a Manchester nasce anche da valutazioni interne sul centrocampo: allo United si cercano profili già pronti, con leadership e conoscenza dell’ambiente, qualità che McTominay garantirebbe senza necessità di adattamento. La sua crescita in Italia, soprattutto dal punto di vista della gestione dei tempi e dell’incisività offensiva, viene considerata un valore aggiunto rispetto al giocatore visto negli ultimi anni in Premier League.

La posizione del Napoli, però, è molto netta. Il club azzurro non considera McTominay sul mercato e lo reputa un elemento chiave del progetto di Conte. Solo un’offerta fuori parametro, nell’ordine dei 70-80 milioni di euro, potrebbe eventualmente aprire a una riflessione, scenario che rende l’operazione complessa già a partire dalla prossima estate. A gennaio, invece, l’ipotesi di un ritorno in Inghilterra viene giudicata estremamente remota.

Per ora, dunque, il Manchester United osserva e riflette. McTominay resta concentrato su Napoli, ma l’idea di un ritorno a casa, dopo la definitiva consacrazione in Serie A, è un tema che a Old Trafford non viene più escluso a priori.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte